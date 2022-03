Inter, dubbi sul futuro di Perisic: poker di nomi per la fascia se non rinnova

Quattro nomi se non rinnova Ivan Perisic in casa Inter. I dirigenti si guardano attorno vista la scadenza del suo contratto

Quattro nomi se non rinnova Ivan Perisic in casa Inter. Salvo sorprese, il titolare sulla fascia sinistra sarà Robin Gosens, acquistato a gennaio per il presente e il futuro dei nerazzurri. Ma i dirigenti si guardano attorno per cercare un’alternativa, in caso di mancato prolungamento del croato.