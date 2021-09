Non solo Brozovic e Barella: “Inter al lavoro per un poker di rinnovi”

La società nerazzurra è pronta a blindare i pilastri della squadra allenata da Simone Inzaghi: al via i dialoghi

Terminato il mercato estivo, l’Inter si concentrerà ora sulle trattative per i rinnovi contrattuali dei pilastri della squadra di Simone Inzaghi. L’accordo con Lautaro Martinez è stato trovato nelle scorse ore e presto i dirigenti inizieranno a lavorare ad altri quattro rinnovi, come sottolinea il Corriere della Sera. “Nel segno della continuità Marotta e Ausilio non si fermano qui. I prossimi appuntamenti in programma saranno necessari per blindare la posizione di Brozovic (il cui attuale accordo scadrà nel 2022) e soprattutto di Nicolò Barella, legato ai nerazzurri fino al 2024. Per entrambi l’ipotesi è di adeguare lo stipendio fino a 4,5 milioni di euro. Poi ci si concentrerà sui prolungamenti di De Vrij e Skriniar”, si legge.