L’Inter può prenotare per giugno questo giocatore: “Lo vuole Inzaghi”

I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per provare a regalare questo colpo di mercato a Simone Inzaghi in estate

Inter al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno. C’è un giocatore in particolare molto gradito all’allenatore nerazzurro: è Antonin Barak. Secondo L’Arena per il trequartista, “nessuna cessione in vista a dicembre. Semmai, addio dilazionato. «Toni» lo puoi prenotare per giugno. L’Hellas questo concede. E la base d’asta si è fatta molto interessante. Il 1 settembre la valutazione di mercato di Barak si aggirava intorno ai quindici milioni di euro. A oggi siamo arrivati a venti. Simone Inzaghi vorrebbe metterlo nel motore dell’Inter”, si legge sul quotidiano di Verona.