Sky – Inter forte su Kumbulla: ok del giocatore, contatti col Verona. E c’è una grande novità

Altro che affare ‘morto’. L’Inter torna in forte pressing su Marash Kumbulla. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, infatti, i nerazzurri avrebbero riallacciato negli ultimi giorni i contatti con l’Hellas Verona per provare a trovare una quadratura del cerchio nell’affare che potrebbe portare a Milano il giovane difensore albanese, sul quale è molto forte anche l’interesse della Lazio.

Il filo diretto tra Inter e Verona, scrive il portale, non si sarebbe mai interrotto e, anzi, l’operazione resta molto viva. L’Inter lavora per raggiungere un’intesa con il club gialloblù, senza fretta, con la possibilità di chiudere tutto anche a settembre e regalare il nuovo acquisto già per la prossima stagione (a differenza di quanto veniva sostenuto da più parti), in un’annata densa di impegni. Fra i nerazzurri e il giocatore, invece, c’è già un accordo di massima. Dunque, l’Inter spinge forte, nel tentativo di battere la concorrenza della Lazio. La Juventus, pur mantenendo contatti con l’entourage del giocatore, sarebbe al momento in posizione più defilata.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)