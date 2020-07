Inter, mossa della svolta per Kumbulla? “C’è la soluzione per sbaragliare tutta la concorrenza”

E’ Marash Kumbulla il centrale più desiderato della Serie A. L’Inter si è mossa per prima sul giocatore, sul quale però è piombata anche la Lazio, che ha presentato al Verona un’offerta ufficiale. Ma i nerazzurri, scrive La Gazzetta dello Sport, sembrano aver trovato una soluzione che può svoltare tutto: “L’Inter monitora la situazione ed è in aggiornamento costante con l’Hellas ma anche con gli agenti del giocatore, come dimostra l’incontro avvenuto a Milano proprio all’indomani dell’accelerata di Lotito.

Tra i due club i rapporti sono ottimi e l’ultima idea nerazzurra potrebbe anche essere quella decisiva per sbaragliare la concorrenza convincere l’Hellas. La soluzione sarebbe comprare adesso il difensore e lasciarlo ancora una stagione alla corte di Juric, garantendogli continuità di rendimento e possibilità di crescere ancora. E per il Verona il colpo sarebbe doppio, economico e tecnico“.