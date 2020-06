Inter, pressing Lazio su un grande obiettivo. Messaggero: “Si è promesso sposo biancoceleste”

Marash Kumbulla ha dato il suo gradimento all’Inter, che al momento risulta in pole position per il centrale albanese. Non secondo il Messaggero, che spiega come la Lazio abbia ottenuto l’ok del classe 2000 e sia pronta al sorpasso sui nerazzurri. Si legge infatti: “Il difensore ha rifiutato il Napoli a gennaio perché vuole giocare, si è promesso sposo biancoceleste. Il problema adesso è riuscire a conservare il suo sì a oltranza, affinché il Verona non accetti le offerte superiori di Inter e Juve. L’albanese è il prescelto per la futura difesa a tre, ormai lo ammette pure il diesse, ma la Lazio gioca al ribasso rispetto alle richieste. L’Hellas spara addirittura 30 milioni, anche se in inverno ne avrebbe accettati da De Laurentiis ventitré. L’obiettivo di Tare è chiudere a 18-20 grazie all’ok ottenuto dal giocatore”.