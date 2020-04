Inter, dai prestiti un tesoro a tre cifre. Ma c’è un nome che adesso rappresenta un’incognita

L’Inter potrà scatenare la sua potenza di fuoco sul prossimo mercato anche grazie alle cospicue entrate che con ogni probabilità arriveranno dai prestiti. I nomi in ballo, infatti, sono piuttosto pesante: da Icardi a Perisic a Nainggolan. Ma, fra questi, c’è anche quello di Dalbert. Il brasiliano, attualmente alla Fiorentina, rappresenta un’incognita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è tutt’altro che certo il suo riscatto da parte del club viola:

“I 6 assist serviti in 23 turni di campionato sono manna dal cielo per gli attaccanti: e ciò indica l’efficacia del 27enne di proprietà dell’Inter. E’ vero che a gennaio si è “cautelata” innestando Igor in difesa, ma nulla su Dalbert è stato ancora scritto e, quando i tempi lo consentiranno, i dirigenti delle due società si ritroveranno per ridiscutere quanto stabilito lo scorso agosto“.

(Fonte: Corriere dello Sport)