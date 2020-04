TS – Inter, incastro Biraghi-Dalbert. Nuove pretendenti per Joao Mario, mentre Perisic…

Tra i calciatori fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte e che non torneranno a vestire la maglia dell’Inter c’è Ivan Perisic. La conferma del croato da parte del Bayern Monaco appare quasi scontata.

Come riferisce Tuttosport, i bavaresi chiedono di rivedere gli accordi presi per Perisic – che sarà a bilancio a 6,5 milioni il 30 giugno – con il diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 20 milioni, ma nella trattativa può finire Corentin Tolisso. In quel caso si lavorerebbe a un accordo con conguaglio economico in favore del club teutonico.

Nella lista degli esuberi di Marotta ci sono anche Joao Mario e Dalbert: se per il secondo – che peserà 12 milioni sul prossimo bilancio, la stessa cifra prevista per il riscatto di Biraghi – potrebbe esserci un pareggio di bilancio in caso di scambio dei cartellini con la Fiorentina a titolo definitivo, per quanto riguarda il portoghese (13,6 milioni) potrebbe essere riscattato dalla Lokomotiv Mosca, che però chiede uno sconto rispetto ai 18 milioni previsti. Nonostante non ci sia molto margine per trattare, l’Inter è fiduciosa: sul calciatore ci sono anche Betis Siviglia e Marsiglia, che allontanano lo spettro minusvalenza.