L'Empoli ha trovato il suo portiere. Nelle scorse si era parlato anche di Ionut Radu , ma alla fine il club toscano ha deciso di puntare su Devis Vasquez superando la concorrenza: prestito con diritto di riscatto la formula per l'acquisto in squadra del portiere che si avvicina quindi al passaggio nella squadra che dalla prossima stagione sarà guidata da Roberto D'Aversa .

Da quanto riportato da Skysport è arrivato intanto un altro colpo a Milano per la società del presidente Corsi: chiusa la trattativa con l'Inter per il prestito di Sebastiano Esposito. L'attaccante arriverà in prestito dopo aver giocato nell'ultima stagione in Serie B, alla Samp. "Siamo allo scambio dei documenti", ha aggiunto Gianluca Di Marzio, esperto di mercato del canale satellitare, sul suo profilo su X.