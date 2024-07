Il club toscano sta bussando alla porta dell'Inter per il portiere, di ritorno dal prestito al Bournemouth, e per l'attaccante

Il mercato in uscita dell'Inter potrebbe coinvolgere l'Empoli: il club toscano, infatti, sta trattando da tempo Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002, reduce da una stagione in prestito alla Sampdoria e destinato a lasciare nuovamente i nerazzurri. Il giocatore, tuttavia, preferirebbe rimanere in blucerchiato, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport.