CorSera – Problema Handanovic: “C’è il sostituto. Rimpianto Inter: era vicina a prendere…”

All'Inter c'è un problema Handanovic, secondo il Corriere della Sera. L'edizione odierna del quotidiano riflette sugli errori del portiere nerazzurro, che ormai iniziano a ripetersi in sequenza. Il futuro della porta interista è già scritto, con Onana pronto a prendere in mano l'eredità dello sloveno. Ma il presente, con qualche rimpianto, non sorride a Inzaghi. Scrive il Corriere della Sera:

"Il primo nodo è il portiere. Handanovic, protagonista in positivo contro la Fiorentina, sta diventando un problema. Il capitano a 37 anni è all’ultima stagione con l’Inter che ha messo gli occhi su Andrè Onana, 25enne portiere camerunese dell’Ajax in scadenza a giugno. Il futuro è lui, ma è un futuro lontano una stagione. Handanovic non trasmette sicurezza al reparto, gli errori sono più dei salvataggi. Contro l’Atalanta la Var gli ha evitato una figuraccia sul tiro di Piccoli. Inzaghi lo difende, l’Inter si mangia le mani per non aver potuto chiudere per Musso, finito proprio all’Atalanta. Un’alternativa oggi non c’è, non lo è Radu, bisognerà stringere i denti e arrivare in fondo".