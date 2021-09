Inter, priorità futuro Marotta-Ausilio: “C’è una promessa fatta da Zhang a giugno”

La continuità del progetto Inter che nello scorso campionato ha portato allo scudetto passa anche dalla conferma della dirigenza

La continuità del progetto Inter che nello scorso campionato ha portato alla conquista del 19° scudetto nerazzurro passa anche in gran parte dalla conferma del blocco dirigenziale artefice delle ultime (felici) scelte sul mercato e non solo: da Marotta ad Ausilio, da Baccin a Samaden. Tutti in scadenza nel 2022 e tutti in attesa di capire quali saranno le mosse di Steven Zhang. Il quale, però, sull'argomento ha fatto una promessa: