Marotta-Ausilio in scadenza, quale futuro? Impegno di Zhang solenne: “Finché sarò all’Inter…”

Le priorità assolute di casa Inter nei prossimi mesi sono i rinnovi. Da Barella a Brozovic, passando per de Vrij e Skriniar: ma non solo

Le priorità assolute di casa Inter nei prossimi mesi sono senz'altro i rinnovi. Da Barella a Brozovic, passando per de Vrij e Skriniar: il lavoro che attende i dirigenti nerazzurri è lungo e faticoso. Ma non solo: perché da definire c'è anche il futuro di Marotta, Ausilio e Baccin, tutti in scadenza a giugno 2022. L'intenzione della proprietà sembra piuttosto chiara: secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, infatti, Steven Zhang ha fatto una promessa solenne:

"Il rinnovo di Martinez è cosa fatta. Quelli di Barella e Brozovic due priorità da definire il prima possibile, poi ci saranno De Vrij e Skriniar, ma in mezzo ci sono anche altri contratti da prolungare. E pure in tempi brevi, visto che sono in scadenza il prossimo 30 giugno: quelli dell'ad Beppe Marotta, del ds Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin. A rassicurare i tifosi nerazzurri sulla loro permanenza a Milano, in teoria, c'è la promessa fatta da Zhang ai suoi dirigenti (una specie di «Finché resterò alla guida dell'Inter, sarete al mio fianco»), ma nelle prossime settimane o comunque prima del mercato di gennaio sarà necessario passare dalle parole... alle firme".