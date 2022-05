Inter, c’è chi è pronto al salto: “In squadra nel 22-23, via solo con offerta fuori mercato”

Per l'Inter della prossima stagione c'è un calciatore che si candida a fare il salto e a far parte della rosa a disposizione di Inzaghi

Per l'Inter della prossima stagione c'è un calciatore che si candida a fare il salto e a far parte della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Lucien Agoumé, che tanto bene sta facendo in prestito al Brest. Questo il punto della Gazzetta dello Sport:

"Si candida per un posto in rosa il 2002 Lucien Agoumé dopo una bella stagione al Brest: a centrocampo ci sarà ricambio e lui è già alla terza stagione da professionista, si potrebbe considerare una cessione soltanto in caso di offerta fuori mercato. Suo compagno da gennaio è il centravanti Martin Satriano (4 gol), che rientrerà alla base per capire se andrà ancora in prestito o se qualche club offrirà un gruzzolo irrinunciabile".