GdS – Dzeko, Dumfries e poi? Il nome su cui lavora ora la dirigenza Inter

I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per portare un altro rinforzo alla corte di Simone Inzaghi verso la nuova stagione

Prima Edin Dzeko, poi Denzel Dumfries e ora? L’Inter è al lavoro per un altro colpo da regalare a Simone Inzaghi nel minor tempo possibile. Gli aggiornamenti in chiave mercato arrivano dal podcast della Gazzetta dello Sport: “Dopo Dzeko, l’Inter ha in mente altre soluzioni offensive: come portare Insigne a Milano. Marotta intanto ha raggiunto l’accordo col PSV per Dumfries”.