Bild – Inter in pole per Thuram: il Monchengladbach apre all’addio a gennaio, la cifra

I nerazzurri insistono per l'attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno: l'affare si può anticipare

Il futuro di Marcus Thuram può essere deciso già nelle prossime settimane: l'attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach, ha deciso di non rinnovare e di cambiare aria, e diversi top club europei si sono messi sulle sue tracce. Tra questi c'è anche l'Inter, che lo segue da tempo e ora ancor più determinata a portarlo a Milano. La concorrenza non manca di certo ma, come scrive la Bild, i nerazzurri sono al momento in pole position per Thuram.