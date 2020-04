SM – Icardi, il PSG ha deciso: niente riscatto. Mauro vuole la Juve. E nell’affare con l’Inter…

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il PSG avrebbe deciso di non riscattare Mauro Icardi dall’Inter, anche per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro. Per questo motivo, l’attaccante argentino rientrerà a Milano ma non resterà in nerazzurro: una soluzione giudicata ideale per avviare una trattativa con la Juventus, anche perché – riporta Sport Mediaset – il giocatore avrebbe messo il bianconero in cima alle proprie preferenze per il futuro. Trattare con l’Inter non sarà semplice ma, inserendo qualche giocatore, si potrebbe trovare la soluzione con Cuadrado che è il giocatore in cima alla lista dei papabili per un trasferimento all’Inter.

(Sport Mediaset)