Inter, ingaggio da top player e non solo: quanto costa arrivare a Kessié

All'Inter Franck Kessié piace da parecchio tempo: ecco le condizioni per il suo possibile arrivo in nerazzurro

All'Inter Franck Kessié piace da parecchio tempo. In particolare, da prima ancora che vestisse la maglia del Milan. È tornato d'attualità il nome dell'ivoriano accostato ai nerazzurri e calciomercato.com ha svelato le possibili condizioni per il colpo nella prossima estate, perché Kessié vuole finire la stagione al Barcellona.

"Kessié guadagna cifre da top player, 6 milioni e mezzo netti a stagione. Numeri che l’Inter ha toccato solo per alcune eccezioni (per esempio, la discussione per il rinnovo di Skriniar ruota attorno a cifre simili). Servirebbe, appunto, lo strappo alla regola. E soprattutto, l’apertura del Barcellona al prestito. Un incastro non semplice, calcolando che Kessié è legato ai blaugrana fino al 2026 e ha una clausola rescissoria da 500 milioni", si legge.