L’Inter ci riprova, nel mirino c’è Kessié: tutti i dettagli del possibile colpo

Un apprezzamento che nasce da lontano, che non si è mai sopito e che torna estremamente d'attualità. L'Inter, secondo quanto riferisce calciomercato.com, torna su Franck Kessié, ex centrocampista del Milan trasferitosi in estate a parametro zero al Barcellona, dove sta trovando poco spazio. Proprio lo scarso utilizzo riservatogli da Xavi potrebbe essere una delle chiavi dell'affare. Scrive calciomercato.com: