Inter, non solo Lazaro: dirigenza al lavoro per altre 3 operazioni in uscita

Dirigenza nerazzurra al lavoro per cedere i giocatori che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi per questa stagione

Alessandro Cosattini

L'addio di Valentino Lazaro, a un passo dal Benfica secondo i colleghi di Record, ma non solo. L'Inter lavora su altri colpi in uscita da qui al termine della finestra di mercato, come riportato oggi da Tuttosport: "Pinamonti ieri è diventato ufficialmente un giocatore dell'Empoli (prestito per una stagione), ora toccherà ad Agoume, Salcedo (Genoa o Torino), Colidio e soprattutto Lazaro: l'austriaco è vicino al prestito biennale con obbligo di riscatto a 8.5 milioni con il Benfica", si legge.