Record – Inter, Lazaro a un passo dal trasferimento al Benfica: cifre e dettagli

L'esterno austriaco è sempre più vicino a lasciare la formazione nerazzurra di Inzaghi: lo attende il club portoghese

Il Tucu Correa in entrata, ma l’Inter si muove anche sul mercato in uscita. E su questo fronte arrivano importanti novità dal Portogallo, dove Record torna sul nome di Valentino Lazaro . Il giocatore - si legge in prima pagina sul quotidiano - è a un passo dal Benfica .

L’esterno austriaco è atteso in Portogallo già nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma sul contratto con i lusitani. C’erano anche Newcastle e ‘Gladbach, ma Lazaro ha scelto il Benfica e l’operazione è vicina alla chiusura. Il giocatore ha atteso il passaggio della squadra in Champions League per dire sì al trasferimento.