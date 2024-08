Serve una quinta punta. Lo sa Simone Inzaghi e lo sanno i dirigenti dell'Inter. L'amichevole contro il Pisa andata in scena ieri, ha messo in luce l'inadeguatezza di Correa e le difficoltà di Arnautovic. Nei giorni scorsi si era fato il nome di Federico Bonazzoli, ma il giocatore è a un passo dalla Cremonese. "Nel mazzo ci sarebbe pure Andrea Pinamonti che però ha uno stipendio molto importante (2.4 milioni) rispetto al ruolo che gli verrebbe ritagliato all’Inter. In compenso Piero Ausilio e Dario Baccin devono piazzare Martin Satriano (dopo il no al Brest, l’uruguaiano sogna la Liga) e Joaquín Correa" sottolinea Tuttosport.