L'Inter, come noto, è alla ricerca di un difensore mancino in grado di ricoprire la posizione di braccetto sinistro. Una missione non semplice, considerati i paletti imposti da Oaktree, che vuole puntare su un profilo giovane e futuribile, ma allo stesso tempo economico. La dirigenza nerazzurra sta valutando diversi nomi: tra questi, uno di quelli che raccoglie i maggiori consensi è Yarek Gasiorowski , difensore spagnolo classe 2005 del Valencia, fresco vincitore dell'Europeo U19 e inserito nella top 11 del torneo.

Già scartate altre ipotesi, come ricorda il Corriere dello Sport: "Marotta e Ausilio lavoreranno fino al 31 agosto per rinforzare la rosa con i due acquisti necessari a completarla: un altro attaccante e il braccetto di sinistra. La ricerca comprende e comprenderà un indirizzo comune dettato da Oaktree. L'ormai nota linea della proprietà fa sì che il mercato nerazzurro includa, tranne in caso di rare eccezioni, giocatori giovani, futuribili, dal buon potenziale e dal costo sicuramente accessibile e sostenibile per le casse nerazzurre. Non rientrava in questi confini, dunque, Ricardo Rodriguez, accasatosi al Betis Siviglia. Si andrà su un profilo opposto allo svizzero per carta d'identità, ma che possa garantire ad Inzaghi le qualità di cui necessita per il vice Bastoni".