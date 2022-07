TS – Inter, ‘vero’ Gosens ancora lontano: ragionamenti di mercato sulla fascia sinistra

Valutazioni in corso in casa Inter su Robin Gosens: non è da escludere un nuovo intervento sul mercato a sinistra

Valutazioni in corso in casa Inter su Robin Gosens. Fermato da un affaticamento muscolare, il tedesco ancora non è al 100% in questo pre-campionato e i dirigenti - con Simone Inzaghi - riflettono attentamente verso l’inizio della nuova stagione. Ecco quanto evidenziato oggi da Tuttosport.