Di Marzio – Bremer-Juve, affare da 41 mln + 9 di bonus. Le cifre dell’ingaggio

Bremer tornerà in serata a Torino, nelle prossime ore poi sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: tutte le cifre dell'affare

Gleison Bremer tornerà in serata a Torino, nelle prossime ore poi sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Le cifre dell’operazione arrivano dal sito di Gianluca Di Marzio: “L'accordo è ora totale con tutte le parti in causa: la Juventus verserà nelle casse del Torino 41 milioni più 9 di bonus (di cui 4 facilmente raggiungibili). Sono già fissate per domani le visite mediche del giocatore: a lui andrà un contratto quinquennale da 6 milioni netti l'anno, bonus compresi", si legge.