Tmw – Inter, il Sassuolo spara alto ma Raspadori resta un obiettivo

Il calciatore resta nel mirino nerazzurro per la prossima stagione nonostante la richiesta dei neroverdi

Ma la società nerazzurra viene spesso avvicinata anche al nome di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e dell'Italia. La sua valutazione è di 30 mln: il club neroverde avrebbe intenzione di cederlo, eventualmente, a livello definitivo, per questo direbbe no ad un'offerta di prestito con diritto di riscatto. L'Inter, spiega Tuttomercatoweb, nonostante questo lo tiene in considerazione come obiettivo per la prossima stagione.