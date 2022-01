Se va via Vecino l’Inter anticipa l’arrivo di Frattesi? C’è anche un piano B

L'uruguaiano ha fatto sapere ai dirigenti che non ha intenzione di partire subito, ma potrebbero arrivare offerte nelle ultime due settimane di mercato

Eva A. Provenzano

Solo se oltre a Sensi partirà Vecino, l'Inter penserà ad un altro centrocampista. Perché in rosa, come alternative, resterebbero solo Gagliardini e Vidal. Se per l'uruguiano si trovasse un'alternativa in questi giorni, stando a quanto scrive TuttoSport, Marotta e Ausilio potrebbero anticipare a gennaio un colpo previsto per l'estate: Frattesi.

Al momento però Vecino ha fatto capire ai dirigenti dell'Inter di non avere fretta di lasciare Milano perché vuole scegliere con calma la sua prossima squadra. Al momento non avrebbe ricevuto proposte concrete e pensa di rimanere. Ma non è detto che un'offerta importante non gli arrivi nelle prossime settimane. "L’Inter comunque non libererà a zero l'uruguaiano, ma, risparmiando sull’ingaggio (circa 2 milioni lordi fino a giugno), potrebbe accontentarsi di un piccolo conguaglio per lasciarlo andare, soldi che servirebbero per pagare il prestito per il centrocampista da inserire", si legge sul quotidiano sportivo.

Frattesi è considerato un obiettivo per l'estate e gli ottimi rapporti con il Sassuolo potrebbero agevolare una trattativa non considerata semplice. Perché il neroverdi hanno già lasciato partire Boga. Ma la classifica è tranquilla e allora "sacrificare Frattesi per portare in cassa nuovi denari, potrebbe non essere un’opzione da scartare". Il valore del suo cartellino è sui 25-30 mln. L'Inter potrebbe chiederlo in prestito oneroso con diritto di riscatto. A giugno andrà via anche Vidal. Così anticiperebbe la concorrenza (Juve su tutte) e darebbero un'alternativa a Calhanoglu e Barella. "Se il Sassuolo non dovesse però aprire alla cessione, ma Vecino dovesse lasciare comunque l’Inter, il piano B conduce a Morten Thorsby della Samp, ovvero lì dove, salvo sorprese, andrà a giocare Sensi", si legge anche su TS.

(Fonte: TuttoSport)