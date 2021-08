Inter, muro Sassuolo per Raspadori. Occhio agli incastri per Scamacca

Gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport sui due attaccanti neroverdi, nel mirino dell'Inter di Simone Inzaghi

“I profili di Raspadori e Scamacca sono quelli giusti per avviare un ciclo azzurro che possa darci profondità e soddisfazioni. Carnevali e Marotta sono amici sinceri, qualche mese fa l’Inter aveva fatto più di un tentativo. E forse sulla formula non sarebbe stato impossibile trovare un punto di incontro, ma non in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia il Sassuolo ha preferito resistere, non mette mai in vetrina un gioiello che ha appena esibito, questa viene vista come la stagione della definitiva consacrazione di Giacomino capace come pochi dentro l’area. Anche perché, ecco la chiave che fa la differenza, Raspadori non ha una valutazione, sta crescendo mese dopo mese. E soltanto un folle lo cederebbe proprio ora che è nella fase di decollo. Su Scamacca il discorso è leggermente diverso: corteggiato a lungo dalla Juve, il Genoa chiese di rispettare il prestito fino allo scorso giugno. Adesso ci sarebbe la possibilità di andare ma Scamacca è all’interno di una serie di incastri complicati, coinvolte Inter e Fiorentina, deve aspettare. E non possiamo escludere nuovi pretendenti”, si legge.