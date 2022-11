Inter, rebus esterni: Dimarco unica certezza. Futuro Dumfries legato a… Skriniar

Rebus esterni in casa Inter. C’è una sola certezza sulle corsie laterali nerazzurre al momento: è Federico Dimarco

Alessandro Cosattini

Rebus esterni in casa Inter. C’è una sola certezza sulle corsie laterali nerazzurre al momento: è Federico Dimarco, sotto contratto fino al 2026. L’ex Verona si è preso la fascia sinistra della squadra di Simone Inzaghi a suon di prestazioni convincenti. Tanto che Robin Gosens, escluso a sorpresa dalla Germania per i Mondiali, ha chiesto di essere ceduto per giocare con maggior continuità. In caso di addio (o arrivederci) già a gennaio, la società interverrà con un colpo sempre a sinistra, in alternativa a Dimarco appunto. E a destra? Ne parla così calciomercato.com in vista del mercato invernale.

Dumfries dipende da... Skriniar — "In estate sono state a lungo accese le sirene di mercato su Denzel Dumfries, che piaceva, e ancora piace al Bayern Monaco e soprattutto al Chelsea. Non se n'è fatto nulla, ma la plusvalenza è assicurata e ogni volta che si aprono le finestre di trasferimenti il nome dell'olandese è tra i primi ad uscire. Nome, questo, che è legato a doppio filo a quello di Milan Skriniar: trattenere entrambi a lungo sarà un'impresa ardua. Non si può mettere la mano sul fuoco, poi, sulla permanenza della riserva di Dumfries, Matteo Darmian. Duttile, affidabile, mai una parola fuori posto, ma l'ad Beppe Marotta è stato chiaro: non sarà possibile rinnovare tutti i giocatori in scadenza 2023 e 2024, andranno fatte delle scelte. Scelte che potrebbero coinvolgere anche l'ex Torino.

E poi c'è Bellanova, che è indietro nelle gerarchie di Inzaghi e che, per rimanere, deve essere riscattato dal Cagliari sborsando qualcosa come 7 milioni di euro. Quanto crederanno i decisori nerazzurri in quello che al momento è il quinto esterno nella batteria? Tra gennaio e agosto potremmo assistere ad una vera e propria rivoluzione sulle corsie”, si legge.