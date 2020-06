Repubblica – Hakimi ma non solo, altri tre colpi per la nuova Inter: per l’attacco nome a sorpresa

L’Inter si avvicina sempre di più ad Achraf Hakimi ma l’esterno marocchino non sarà l’unico colpaccio dei nerazzurri sul mercato. Secondo quanto riportato da Repubblica, Conte sogna il poker. Oltre ad Hakimi, infatti, la società si è posta altri obiettivi importanti.

Il primo nome è Sandro Tonali, “prenotato dal Brescia” dai nerazzurri sulla base di un prestito oneroso a 10 mln e obbligo a 20/25 ma Conte si aspetta un rinforzo anche in difesa dove il nome più concreto è diventato Izzo, anche se il Toro chiede 25 mln di euro.

COLPO MARTIAL? – Repubblica, poi, indica anche il nome di un centravanti in orbita Inter: si tratta di Anthony Martial, classe ’95 del Manchester United: “Se poi Lautaro finisse al Barça, il candidato per sostituirlo sarebbe Martial”, commenta il quotidiano che, come alternativa, non scarta l’ipotesi Dzeko che potrebbe approdare all’Inter un anno dopo il corteggiamento non andato a buon fine nell’estate 2019.