CM – Inter, restyling in difesa: due partenze certe e un titolare in bilico

Dirigenti dell'Inter già al lavoro in vista del mercato: mini-rivoluzione in arrivo in difesa? Ne parla Calciomercato.com

Alessandro Cosattini

Mini rivoluzione in vista nella difesa dell’Inter. La dirigenza è al lavoro per ringiovanire la rosa di Simone Inzaghi e in particolare il reparto arretrato dei nerazzurri, come sottolineato oggi da Calciomercato.com: “L'Inter deve necessariamente guardare al futuro del proprio reparto, che vedrà sicuramente partire sia Ranocchia che Kolarov e deve ancora diradare la spessa coltre attorno al destino di De Vrij (in scadenza nel 2023 e con un rinnovo tutto da discutere con Mino Raiola)”, si legge.