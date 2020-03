Inter, restyling Marotta per la difesa: “Nome tutto nuovo. E un top ‘raccomandato’ da Lukaku”

Un reparto che sicuramente verrà toccato dal restyling di Beppe Marotta in vista della prossima stagione è la difesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, c’è un nome tutto nuovo ed è quello di N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Ma resiste anche la candidatura di Vertonghen. Scrive il quotidiano:

N’DICKA – “C’è pure l’Inter nella corsa a Evan N’Dicka, centrale mancino dell’Eintracht Francoforte entrato, nonostante i suoi 20 anni, già nel giro dell’Under 21 francese. In quel ruolo Antonio Conte cerca rinforzi considerato che Skriniar rende meglio a destra e che va trovata un’alternativa a Bastoni“.

KUMBULLA – “A sinistra c’è pure un’altra strada ed è quella che porta a Jan Vertonghen, sempre che il belga non rinnovi il contratto in scadenza con il Tottenham. Soluzione in linea con la carriera di Beppe Marotta. E, in questo caso, ci sarebbe pure la benedizione di Romelu Lukaku che con il belga ha condiviso tante partite in Nazionale“.

(Fonte: Tuttosport)