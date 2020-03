Inter, Marotta non delude: ecco il colpo perfetto per Conte. L’indizio più forte è già arrivato

Beppe Marotta è pronto a piazzare un colpo dei suoi in vista del 2020-21 dell’Inter. Un colpo che Antonio Conte gradirebbe non poco, visto che Jan Vertonghen sarebbe perfetto per la sua difesa a tre. Esperienza internazionale (33 anni il 24 aprile) e qualità da vendere, il centrale belga, mancino, sarebbe il tassello mancante per completare al meglio la retroguardia nerazzurra. Un altro potenziale acquisto a parametro zero per l’Inter. L’indizio più forte è già arrivato settimane fa quando, a differenza di Alderweireld, il giocatore ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Tottenham. Scrive Tuttosport:

“… Senza scartare l’ipotesi (sempre valida quando si parla di un mercato diretto da Beppe Marotta) di andare a pescare un parametro zero di esperienza all’estero: in questo caso la pista porta a Jan Vertonghen. Il contratto del belga con il Tottenham scade a giugno e, al contrario del connazionale Toby Alderweireld che alla fine ha rinnovato con gli Spurs, non sembra intenzionato a proseguire la sua avventura a Londra. Vertonghen, tra l’altro, è un difensore mancino: caratteristica che in questo momento nella rosa nerazzurra ha solo Bastoni, dettaglio da tenere in conto per ampliare le possibilità a disposizione di Conte“.

(Fonte: Tuttosport)