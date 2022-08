Inter, retroscena Chalobah: ecco la richiesta fatta dal Chelsea per il difensore

Francesco Acerbi è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Nelle scorse ore, il Chelsea ha bloccato Trevoh Chalobah e i nerazzurri sono pronti a chiudere per il difensore della Lazio. Intesa totale già trovata tra le parti, è lui il pre-scelto per il ruolo di vice de Vrij. Chalobah era sì in lista, ma l’Inter non ha mai avuto intenzione di pagare al club inglese i 3 milioni di euro richiesti per il prestito oneroso.