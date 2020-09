Inter, centrocampo stravolto: in vendita addirittura in 7 sui 9 totali. I nomi del ribaltamento

Quello impiegato nella stagione 2020-21 potrebbe essere un centrocampo estremamente diverso rispetto a quello che ha chiuso l’annata 2019-20, per l’Inter. Come sottolineato da Tuttosport, infatti, per arrivare al sogno Kanté i nerazzurri opereranno prima in uscita. E, tolti Sensi e Barella, gli altri sono tutti nomi non considerati incedibili dalla società:

“Per arrivare a Kanté sarà necessario vendere e fare spazio in un reparto, quello di centrocampo, dove oggi l’Inter può contare ben nove elementi, senza contare, ovviamente, Vidal. Ad Appiano da ieri sono in otto: Barella, Brozovic, Sensi, Eriksen, Vecino, Gagliardini, Nainggolan e Agoume. A questi va poi aggiunto Joao Mario che ha chiesto al club di poter non tornare per il momento. Tolti Barella e Sensi, si può serenamente affermare che tutti gli altri centrocampisti siano in vendita“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)