SM – Inter, mercato completamente ribaltato. Ecco due acquisti top nuovi di zecca per Conte

La crisi economica generata dallo scoppio della pandemia da coronavirus ha inevitabilmente fatto sentire il suo peso anche sul calcio. E sul mercato. E lì proprio dove servono creatività e oculatezza, è bene valorizzare al massimo le proprie risorse. Così ha intenzione di fare l’Inter, che non a caso, in assenza di offerte congrue, potrebbe seriamente puntare su Nainggolan e Perisic per la prossima stagione. I due, di rientro alla base dopo i prestiti al Cagliari e al Bayern Monaco, rappresentano a tutti gli effetti due acquisti nuovi di zecca per Antonio Conte, come riportato da Sport Mediaset.

Due frecce in più per l’assalto alla Juventus, due giocatori di assoluto livello per fornire all’allenatore nuove soluzioni tattiche. Anche perché l’Inter è stata chiara: nuovi prestiti non saranno presi in considerazione. L’esempio si è avuto ieri dopo l’incontro con il Cagliari per lo stesso Nainggolan. Il club rossoblù mirava a un nuovo prestito, magari con ingaggio in parte pagato dai nerazzurri. Niente da fare: da Viale della Liberazione vogliono 15 milioni per il cartellino del Ninja, che altrimenti resterà alla corte di Conte per giocarsi le proprie carte.

(Fonte: Sport Mediaset)