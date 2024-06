L’Inter fa sul serio per Albert Gudmundsson per l’attacco, ma prima deve partire Marko Arnautovic: la situazione

L’Inter fa sul serio per Albert Gudmundsson per l’attacco, ma prima deve partire Marko Arnautovic. L’austriaco tuttavia al momento non sembra aver intenzione di lasciare Milano: la situazione non sarà semplice da gestire. Ma i nerazzurri per l’islandese hanno già avviato i primi contatti, conferma anche calciomercato.com.