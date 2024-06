Prove di doppio colpo dal Genoa per l’Inter: non solo Josep Martinez, anche Albert Gudmundsson per l'attacco

Alessandro Cosattini Redattore 10 giugno 2024 (modifica il 10 giugno 2024 | 23:23)

Prove di doppio colpo dal Genoa per l’Inter. Non solo Josep Martinez, pista calda per la porta per presente e soprattutto futuro. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport. “È caldissima la pista che porta ad Albert Gudmundsson e Josep Martinez. Da far sbarcare a Milano in tempi diversi ma con un’unica avvolgente mossa di mercato, per puntellare sia la porta che l’attacco.