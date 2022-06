L’Inter chiede 80mln per Skriniar: “Contatti tra Milan e il PSG”. E Bastoni ha chiarito di…

"Dopo che il Tottenham sembrava... caldo su Bastoni (almeno fino a che Alessandro non ha chiarito di voler restare a Milano), adesso è lo slovacco ad avere le maggiori possibilità di cambiare maglia. Il fatto che l'Equipe ieri lo abbia definito il primo nome della lista dei rinforzi del dt Campos permette di capire che a breve i colloqui sull'asse Milano-Parigi si riaccenderanno. E che la proposta iniziale da 50 milioni più 10 di bonus (totale 60) sarà alzata. Per arrivare agli 80 richiesti dall'Inter? Di certo per avvicinarsi un altro po' a quella somma. Anche perché il Psg, che ha alternative, ma già parlato con gli agenti di Milan, non vuole che nell'affare si inseriscano club inglesi, come per esempio il Tottenham, il Manchester United e il Chelsea, tutti a caccia di centrali".