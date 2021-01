FCIN1908 – Inter, passi avanti per i rinnovi di Lautaro e Bastoni. Ottimismo, ma tutto rimandato

Movimento oggi nella sede nerazzurra, dove l’Inter ha incontrato l’agente di Bastoni (Tullio Tinti) e in seguito anche l’entourage di Lautaro Martinez. Al momento, secondo quanto raccolto da FCINTER1908, c’è grande ottimismo da parte dell’Inter sui rinnovi dei due calciatori. Ci sono stati passi avanti sia per il prolungamento del difensore che per l’attaccante e c’è ottimismo sulla fumata bianca che non sarà però imminente. Si lavora per chiudere entro la fine della stagione, visti i problemi economici.