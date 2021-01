Si è concluso il terzo incontro a stretto giro tra gli agenti di Lautaro Martinez, Beto Yaque e Rolando Zarate, e la dirigenza dell’Inter. Dopo circa due ore, l’entourage del calciatore argentino ha lasciato la sede di viale della Liberazione.

Gli agenti di Lautaro e i dirigenti nerazzurri continuano a dialogare per trovare l’intesa e prolungare il contratto del ‘Toro’, in scadenza il 30 giugno 2023. Si continua a discutere sull’ingaggio, in attesa della fumata bianca.