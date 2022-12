Sky – De Vrij in scadenza: primi dialoghi in corso con l’Inter sul rinnovo

Inter al lavoro sul fronte rinnovi di contratto. Non c’è infatti solo Milan Skriniar in scadenza coi nerazzurri e - come riportato oggi da Sky Sport - Stefan de Vrij ha iniziato a parlare con la società per capire se ci sono i margini per prolungare. Primi dialoghi in corso, anche l’olandese è infatti in scadenza al 30 giugno 2023.