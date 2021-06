Inter, vicino il rinnovo di Ranocchia: le cifre. D’Ambrosio, si cerca un’intesa per…

Cambio di strategia per l'Inter che ha cominciato a valutare l’ipotesi di nuovi accordi con i giocatori in scadenza

Per l'Inter, come per tanti altri club, sarà difficile immaginarsi tante operazioni in entrata. Ecco perché la strategia della dirigenza nerazzurra è cambiata e ha cominciato a valutare l’ipotesi di nuovi accordi con i giocatori in scadenza. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dopo la proposta fatta a Young e in attesa di una risposta, l’Inter è vicina al prolungamento con Ranocchia (un milione più bonus).