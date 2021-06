Inter, giocatori in scadenza in stand-by: “Il club ha chiesto una settimana di tempo”

L'Inter ragiona sul futuro di Ranocchia, Young, Kolarov e D'Ambrosio, il tecnico pensa se chiedere loro di rimanere

Come ormai noto, l'Inter ha bloccato i giocatori in scadenza in attesa di una valutazione da parte del nuovo tecnico Simone Inzaghi .

"Young, Kolarov, Ranocchia e appunto D’Ambrosio, posizioni in stand-by per capire se qualcuno di loro può ancora rientrare nel nuovo progetto nerazzurro. Per questo motivo l’Inter ha chiesto a tutti e 4 i calciatori una settimana di tempo prima di firmare con qualsiasi altro club. Valutazioni che su D'Ambrosio sono state positive e hanno spinto l'Inter a esercitare l'opzione per prolungare il contratto per un altro anno", riporta Sky Sport.