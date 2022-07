Skriniar, no incontri col PSG: francesi spariti. “L’Inter può rinviare cessioni al 2023”

L'Inter potrebbe rinviare le cessioni eccellenti al 2023. La Gazzetta conferma che non è previsto alcun incontro tra Inter e PSG per Skriniar

L'Inter potrebbe rinviare le cessioni eccellenti al giugno del 2023. La Gazzetta dello Sport conferma che al momento non è previsto alcun incontro tra Inter e Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. Anzi, scrive la rosea, i parigini sono ormai spariti dai radar:

"Nessun incontro in programma, il Psg è sparito, su Milan Skriniar non si è più fatto sentire dal giorno dell’ultimo incontro di Milano di tre settimane fa. Le vie del mercato sono infinite, però. Perché il club francese è ancora alla ricerca di un centrale. E perché il mercato europeo ad alti livelli può riservare ancora sorprese, considerato l’effetto domino che può scatenare l’affare Kounde. Cosa significa tutto questo? Che all’Inter ritengono improbabile che adesso parta Skriniar. E che sono entrati nell’ordine di idee di rinviare l’operazione in uscita al prossimo anno. Ma la scadenza del 31 agosto è ancora troppo lontana per vivere di certezze. E dunque è giusto farsi trovare pronti, nel caso dovesse arrivare l’offerta choc, quella da almeno 70 milioni di euro".