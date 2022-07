Rinnovo Nike, balzo ricavi: maglia Inter vale 50mln. E dal 2024-25 si sale ancora: le cifre

Il rinnovo con Nike fino al 2030, come riporta il Corriere dello Sport, è una vera boccata d'ossigeno per le casse dell'Inter

Senza contare lo sponsor di manica, infatti, la casacca di Lukaku e compagni vale già 50 milioni di euro. E le cifre, secondo il quotidiano, sono destinate a salire:

"Con la Nike, invece, è già tutto a posto. La trattativa per il rinnovo della partnership ha avuto un'accelerazione decisiva e nei prossimi due-tre giorni sarà annunciato il prolungamento del contratto che era in scadenza il 30 giugno 2024. Il nuovo accordo sarà probabilmente fino al 2030 e porterà nelle casse nerazzurri 24 milioni di euro più bonus. Di fatto il doppio di quello che il club ha percepito lo scorso anno. Per il bilancio in sofferenza, si tratta di una boccata d'ossigeno che dal 2022-23 fa lievitare oltre quota 50 milioni il valore dei marchi sulla maglia: 23 dal main sponsor DigitalBits, 24 da Nike, 5 da Lenovo (retro) e manca ancora lo sponsor di manica. Le cifre cresceranno anno dopo anno (DigitalBits arriverà nel 2024-25 a 30 più bonus): un gran colpo per l'area commerciale guidata dall'ad Antonello".