Inter, difensore cercasi. CdS: “Di recente proposto nuovamente questo nome”

Un altro nome che ritorna per la difesa dell’Inter. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che fa il punto su Francesco Acerbi e Trevoh Chalobah, ma non solo. “Tanganga è stato proposto nuovamente in questi giorni, ma il Tottenham chiede l’obbligo e non il semplice diritto di riscatto insieme al prestito”, sottolinea oggi il quotidiano. Per questo, al momento, l’Inter considera prioritari altri profili per il ruolo di vice de Vrij.