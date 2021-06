Sky – Inter, cambiamento in dirigenza: risoluzione con Cosentino, le ultime

Arriva un cambiamento in seno alla dirigenza dell'Inter. Come riporta Sky, infatti, Massimo Cosentino non sarà più il segretario generale

Marco Macca

Le parti hanno raggiunto un accordo per una risoluzione consensuale del contratto:

"Si separano dunque dopo diversi anni le strade del dirigente e del club nerazzurro: le parti si salutano con una risoluzione contrattuale, con una decisione presa in modo consensuale", si legge su gianlucadimarzio.com.

