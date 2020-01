Milan, ritorno di fiamma per Politano? TS: “Ecco come potrebbe rispondere l’Inter. E Giroud…”

Olivier Giroud resta il nome caldo per l’attacco dell’Inter ma il mancato scambio Politano-Spinazzola ha fermato la trattativa per il francese. Secondo Tuttosport, “da Marotta sono arrivate rassicurazioni all’entourage del francese, ma ora i giochi si sono riaperti. Non è dato a sapersi per quanto ancora Giroud attenderà l’Inter, mentre tra le ipotesi legate a Politano, oltre al ritorno del Milan, c’è pure quella di uno scambio con Llorente”.

POLITANO-MILAN? – Il ritorno a Milano di Politano potrebbe essere temporaneo visto che la Roma non ha ancora desistito nel riprendere l’ex Sassuolo. Politano, però, piace anche al Milan: “Nei discorsi con l’Inter erano finiti anche Vecino e Kessie. L’Inter, proprio con l’uscita di Vecino, potrebbe chiedere al Milan il centrocampista ivoriano come contropartita per Politano, avendo i due giocatori valutazioni simili (25/30 milioni)”, spiega Tuttosport che però aggiunge che il club rossonero, vista la probabile uscita di Biglia, potrebbe opporsi alla partenza anche del centrocampista ex Atalanta.

ESPOSITO VIA? – Secondo il quotidiano torinese, in caso di arrivo di un centravanti come Giroud o Llorente, il giovane Esposito potrebbe andare via. In prima fila, per il talentuoso attaccante nerazzurro, c’è la SPAL.