Giroud, l’Inter resta a un passo: il francese nemmeno in panchina per Newcastle-Chelsea

Olivier Giroud resta molto vicino all‘Inter. Nonostante per il suo arrivo rimanga necessaria la partenza di Matteo Politano (rientrato a Milano dopo lo scambio con Spinazzola saltato con la Roma), infatti, l’attaccante francese rimane una pista caldissima per i nerazzurri. Ecco perché Frank Lampard, allenatore del Chelsea, non lo ha portato nemmeno in panchina per la sfida del St.James’ Park contro il Newcastle.

Una gara a cui, tra l’altro, assisterà anche l’agente di Valentino Lazaro. Come vi ha riportato FCInter1908.it, infatti, il laterale austriaco, in partenza da Milano, è nel mirino dei Magpies.